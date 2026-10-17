Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat ziyaretinde Mısırlı mevkidaşı Abdelatty ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat ziyaretinde Mısırlı mevkidaşı Abdelatty ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak için kente geldi. Fidan, toplantı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Bakan Fidan, toplantı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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