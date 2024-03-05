Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi\'ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Belediye Başkanlarına Ders Verilmesi Gerektiğini Söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da yaptığı açılış törenlerinde hayırseverlere teşekkür ederken, belediye başkanlarına da ders verilmesi gerektiğini belirtti. Tekin, yerel yönetimlerin eğitim yatırımlarında önemli destekçiler olduğunu vurgulayarak, bazı belediye başkanlarının okul yapımını engellemek ve yapılan okulları istenilen şekilde eğitim vermemek için ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Ayrıca, çocukların okul dışında da sanata ve bilime yönelmesi için projelerin önemli olduğunu söyleyen Tekin, belediyelerin bu konuda destek olmasının önemli olduğunu belirtti.