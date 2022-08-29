Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı

29.08.2022 16:53
Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü" temalı 17. Bled Stratejik Forumu'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Slovenya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'nın Bled kasabasında düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu'nun ikili temaslarda bulunması da bekleniyor. - LYUBLYANA

YORUMLAR
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Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu'nun açılış törenine katıldı Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu'nun açılış törenine katıldı Babası Kıbrıs Harekatını başlatmıştı, oğlu Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi Babası Kıbrıs Harekatını başlatmıştı, oğlu Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı - Son Dakika
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