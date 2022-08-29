Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü" temalı 17. Bled Stratejik Forumu'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Slovenya 'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'nın Bled kasabasında düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu'nun ikili temaslarda bulunması da bekleniyor. - LYUBLYANA

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı - Son Dakika

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