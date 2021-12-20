Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kabil Havalimanı işletmesi) "Bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil Afganistan'daki 5... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kabil Havalimanı işletmesi) "Bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil Afganistan'daki 5 havalimanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunulacak. Şartlar uyarsa Katar'la birlikte işletiriz." - ANKARA
Kaynak: İHA
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