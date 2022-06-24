Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malatya'da gençlerle buluştu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malatya'da gençlerle buluştu

24.06.2022 20:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malatya'da gençlerle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da gençlerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da gençlerle bir araya geldi.

Çeşitle temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Çavuşoğlu, Beydağı Tabiat Parkı'nda gençlerle buluştu.

Basına kapalı gerçekleşen ve 2 saat süren etkinlikte Çavuşoğlu, gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Beydağı, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malatya'da gençlerle buluştu - Son Dakika

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