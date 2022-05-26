Dışişleri Bakanlığı: "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Türkiye'yi ziyaret edecek" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Türkiye'yi ziyaret edecek"

26.05.2022 13:27
Dışişleri Bakanlığı: "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Türkiye'yi ziyaret edecek"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'yi ziyareti hakkında bir açıklama yapıldı. Nahyan'ın 27 Mayıs'ta Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'yi ziyaret edeceği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmelerin yanısıra bölgesel konular da ele alınacaktır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mayıs, Politika, Son Dakika

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