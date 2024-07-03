Dışişleri Bakanlığı'ndan "Suriye politikasına yönelik iddialara yanıt - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan "Suriye politikasına yönelik iddialara yanıt

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye politikası ile ilgili ortaya çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, 'Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır' denildi. Türkiye, güçlü tarihi ve kültürel bağları olan Ortadoğu'da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Ulusal güvenliğe yönelik gerekli önlemler alınmaktadır. Siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlar kabul edilemez. Türkiye, dış politikasını devlet ve millet çıkarları doğrultusunda sürdürecektir.

03.07.2024 08:24  Güncelleme: 09:07
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Dışişleri Bakanlığı Suriye politikası ile bağlantılı olarak çıkan iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı. Dış politikada devletin ve milletin çıkarlarının esas alındığı belirtilen açıklamada, "Dış politikadaki adımlarımızı, devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"DEVLET VE MİLLETİN ÇIKARLARINI ESAS ALMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan gündemdeki gelişmelere ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, bu anlayış tahtında, güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Ortadoğu'da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Bu siyasetin oluşturulmasında uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışı temel prensiplerimizdir" sözleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye politikası' açıklaması: İddialar temel tarih bilgisinden dahi yoksun

"İDDİALAR TARİH BİLGİSİNDEN DAHİ YOKSUNDUR"

Ulusal güvenliğe yönelik gerekli önemlerin alınmaktan çekinilmediği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Suriye'deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir. Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamak elbette mümkündür. Bununla birlikte, siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilemez. Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur" denildi.

"SİYASİ RANT AMACIYLA MESNETSİZ İTHAMLAR"

Ortaya atılan iddiaların siyasi rant amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, yıllardır taammüden ateş çemberine dönüştürülmüş bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olmayı başarmıştır. Ülkemiz bölgede yaşanan savaşların dışında kaldığı gibi milletimizin huzur ve güvenliğini perçinlemiş, refahını artırmıştır. Bu süreçte savunma yeteneklerini de geliştiren ülkemiz, kendi coğrafyasında akamete uğrattığı terörle sınır ötesinde de mücadele edebilir hale gelmiştir. Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri haline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır. Dış politikadaki adımlarımızı, devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı\'ndan "Suriye politikasına yönelik iddialara yanıt
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye politikasına yönelik iddialara yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan Ertaş: Dış politika iç politikamız olmuş hala çıkar menfaat diyor ben bir vatandaş olarak kendi acimdan bir çıkar göremiyorum. Madem bizim çıkarımızı gözetliyorsunuz ozaman evli evine köylü köyüne. 14 2 Yanıtla

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