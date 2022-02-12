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Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik hakkında duyuru - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik hakkında duyuru

12.02.2022 17:08
Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik hakkında duyuru

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Doğu bölgelerine yapılacak seyahatler ve güvenlik ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelere mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina edilmesi tavsiye edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür." - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik hakkında duyuru - Son Dakika


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