Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Etiyopya'nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri'nden Etiyopya'ya Taziye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?