Dışişleri Sözcüsü: İsrail'in Batı Şeria'da konut inşası planı işgali genişletmek anlamına geliyor - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Sözcüsü: İsrail'in Batı Şeria'da konut inşası planı işgali genişletmek anlamına geliyor

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa etme planını eleştirerek, bu planın Filistin topraklarının işgalini genişletmek anlamına geldiğini belirtti. Keçeli, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve işgal faaliyetlerinin 'yasadışı yerleşim' olarak adlandırılmasının yeterli olmadığını ifade etti.

06.03.2024 23:14  Güncelleme: 23:17
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Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in konut inşası kararı sonrası yaptığı paylaşımda, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Sözcü Keçeli, İsrail'in faaliyetinin zorla el koyma olduğunu belirttiği paylaşımında, "İsrail'in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için, işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerekmektedir. Bu bakımdan, Batı Şeria'daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından 'yasadışı yerleşim' olarak adlandırılması yeterli değildir. Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Sözcüsü: İsrail'in Batı Şeria'da konut inşası planı işgali genişletmek anlamına geliyor - Son Dakika

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