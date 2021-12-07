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Doç. Dr. Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte Kürt halkına ihanet ediyor" - Son Dakika

Doç. Dr. Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte Kürt halkına ihanet ediyor"

07.12.2021 13:37
Doç. Dr. Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte Kürt halkına ihanet ediyor"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun komünist bloğu desteklediğini düşündüğünü söyleyerek, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşıtlığı adına komünizme göz kırpıyor;

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun komünist bloğu desteklediğini düşündüğünü söyleyerek, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşıtlığı adına komünizme göz kırpıyor; TKP, EMEP ve Halkevleri gibi yapıları Millet İttifakı'nın bir parçası haline getirmeye çalışıyor ve HDP ile birlikte Kürt halkına ihanet ediyor" dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adına HDP ile birlikte çalıştığını ve onlara 'dostlarım' diye hitap ettiğini belirterek, "HDP'nin, Millet İttifakı adına komünist bloğu birleştirerek, Cumhurbaşkanımız Erdoğan karşısında yer almalarını ve millet ittifakını desteklemelerini istiyor. Anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu; EMEP, TKP, TİP, Sol Parti ve diğer sosyalist-komünist bileşenler için üstü kapalı olarak HDP ile anlaşmış ve HDP de şu an EMEP, Halkevleri, Sol Parti, TÖP, TİP ve TKP gibi yapılarla görüşmelerini sürdürmektedir. Hatta EMEP Lideri Ercüment Akdeniz, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Sol Partili Önder İşleyen gibi isimler HDP'ye sıcak bakıyor. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise HDP'siz sol ittifaka vurgu yaparken, Demirtaş'ın bazı ifadelerinden rahatsız olduğunu dile getiriyor. Belki de bu ifadeler düzeltilirse TKP'yi de HDP'nin başlattığı ve birleştirmeye çalıştığı sol ittifak ya da üçüncü ittifakta görebiliriz" dedi.

"HDP, sosyalist-komünist bloğun hamisi olmaya çalışıyor"

HDP'nin, "dostlar" açılımından yola çıkarak millet ittifakı için sosyalist-komünist bloğun hamisi olmaya çalıştığını ifade eden Doç. Dr. Palabıyık, "Sırf Erdoğan karşıtlığı uğruna Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan CHP'yi, komünizmin bileşenleri ile yan yana getirmeye çalışan ve bundan hiçbir utanç duymayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurucu kadrosuna da ihanet etmektedir. Nebiye Erttürk, Ercüment Akdeniz, Önder İşleyen gibi isimlerin bazıları HDP'ye ve CHP'ye seslenirken, TKP Genel Sekreteri sol bloğun oluşması gerektiğinde ısrar ediyor ve solun, iktidarın aksesuarı haline gelmemesi gerektiğini ifade ediyor. Elbette HDP tüm bunları gördüğü için örtük biçimde sosyalizm ve komünizm algısı oluşturarak tüm benzersiz bileşenleri tek çatı altında toplamaya çalışıyor. Burada temel amaç, seçim sürecinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın karşısına bu ittifakları çıkarmak olacaktır. CHP'nin, mevcut benzersiz bileşenlere yönelik sempatik tavrı ise komünizmin ülkemiz için bir tercih olarak sunulabileceği anlamına geliyor. CHP solu ile komünizm arasındaki çatışmacı farkın bilinmesine rağmen HDP'nin üstü örtük bir anlaşma ile CHP adına çalışması da Kürt halkına bir ihanet olarak anlaşılabilir. Ayrıca Kürt halkının da HDP'nin yaptıklarından haberdar olması oldukça mühimdir" ifadelerini kullandı.

"HDP, Kılıçdaroğlu ile birlikte Kürt halkına ihanet ediyor"

Kürt halkının derdinin hiçbir zaman komünizm olmadığı ifade eden Doç. Dr. Palabıyık, "Kürt halkın hiçbir zaman sosyalist veya komünist bloğun bir parçası olmadı ve olmayacaktır. Ama HDP, Kürt halkına sosyalizm ve komünizmi öneriyor. Sol bloklarla yaptığı ittifakın hiçbirine diğer Kürt partilerini dahil etmedi, çünkü Kılıçdaroğlu millet ittifakı için HDP'nin komünist ve sosyalist bloğu birleştirmesini ve zamanı geldiğinde de adaylarına destek vermesini isteyecektir. HDP'nin bu tavrı Kürt halkına alçakça bir ihanetten başka bir şey değildir" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Doç. Dr. Palabıyık: Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte Kürt halkına ihanet ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İhlas Haber Ajansı, Kürt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Palabıyık: 'Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte Kürt halkına ihanet ediyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doç. Dr. Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte Kürt halkına ihanet ediyor" - Son Dakika
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