Doğan Bekin: Asgari Ücret Yetersiz

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu ifade etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 artış yapıldığını hatırlattı.

Asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltilmesinin yetersiz olduğunu vurgulayan Bekin, asgari üretin açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi.

Doğan Bekin, iktidarın kötü yönetiminin olumsuz tablolar ortaya çıkardığını savundu.

Asgari ücretlinin haklı taleplerinin duyulması gerektiğini belirten Bekin, "Hükümete sesleniyoruz; 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret oranını yeniden düzenleyerek, milyonlarca dar gelirli ve yoksulu daha fazla yoksulluğa, açlık ve sefalete sürüklemeyin." dedi.

Bekin, partilerinin her gün büyüdüğünü, yükselişlerini kimsenin engelleyemeyeceğini kaydetti.