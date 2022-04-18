DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti (2) - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, 1 saat 30 dakika sürdü.

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.

Temel Karamollaoğlu da DP'nin ev sahipliğinde, altılı masa etrafında yeniden bir araya geleceklerini belirterek, bu toplantıda nelerin ele alınacağıyla ilgili fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.