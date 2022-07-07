DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, basın toplantısında konuştu Açıklaması

07.07.2022 15:19
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, basın toplantısında konuştu Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "İspanya'daki NATO toplantıları öncesi imzalanan üçlü muhtıra bir fiyasko olarak tanımlanamaz ama elimizi vicdanımıza koyarak konuşacaksak bir zafer de değildir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, " İspanya'daki NATO toplantıları öncesi imzalanan üçlü muhtıra bir fiyasko olarak tanımlanamaz ama elimizi vicdanımıza koyarak konuşacaksak bir zafer de değildir." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Konya'da bir doktorun, İstanbul'da da bir avukatın dün kendilerine yönelik silahlı saldırılarda yaşamlarını yitirdiğini hatırlatan Aksakal, "Bu hain saldırıları şiddetle lanetlediğimizi buradan açıkça ifade ediyorum. Bir insan kolay yetişmiyor. Allah'ın rahmetini esirgemeyeceğine inanıyorum. Faillerinin en hızlı şekilde yargılanmasını ve en ağır cezalara mahkum edilmelerini bekliyorum." diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yıl içinde ücreti tekrar belirleyerek, asgari ücreti net 5 bin 500 liraya çıkardığını belirten Aksakal, şöyle devam etti:

"Yani yılbaşından bu yana, hatta yılbaşından önce bile önemli ölçüde değer kaybederek alım gücü zayıflamış bir asgari ücret altı ay sonra yaklaşık yüzde 30 artışla bu rakama getirildi. Bunun yanında SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42,35, Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 41,69 oranında maaş zammı uygun görüldü. Asgari ücrete yapılan zam oranları realiteden oldukça uzak kalmış bir karar olarak değerlendirilmelidir. Bir kere, devletin resmi enflasyon rakamları TÜFE'de yaklaşık yüzde 80, ÜFE'de ise yaklaşık yüzde 160 iken 'çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' deyip, yüzde 30'a işi bağlarsanız gerçeklerle yüzleşmekten korktuğunuz apaçık ortaya çıkar."

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma sürecindeki gelişmelere de değinen Aksakal, "Türk milletine bir 'zafer' olarak tanıtılmaya çalışılan hadisenin iç siyasette propaganda malzemesi yapılması en hafif deyimiyle ayıptır, yanlıştır, ilk önce kendini aldatmaktır. İspanya'daki NATO toplantıları öncesi imzalanan üçlü muhtıra bir fiyasko olarak tanımlanamaz ama elimizi vicdanımıza koyarak konuşacaksak bir zafer de değildir. Nitekim öyle olmadığı da gerek İsveç gerekse Finlandiyalı yetkililerin yaptıkları açıklamalarla, üzerinden daha 24 saat geçmeden ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

İstanbul, İspanya, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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