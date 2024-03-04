DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.
DSP'den yapılan açıklamaya göre, Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Destici ile telefonda görüştü.
Sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Aksakal, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmak için Polonya Parlamentosuna karar tasarısı sunacaklarını duyurdu. Tusk, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Tusk, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia'dan AB Komisyonunu Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulamaya çağıran bir karar tasarısını Parlamentoda oylamaya sunmasını isteyeceğini söyledi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin genel durumu ve son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Terörle mücadele, asayiş operasyonları ve gümrük kaçağıyla mücadele konularında yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazasında yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, Destici'nin iyi olduğunu ve yarın taburcu olacağını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Kağıthane'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği-Kağıthane Cemevi'ni ziyaret ederek devletin herkese eşit davranması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Alevilere yönelik bir sözün basında yer aldığını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Kavuncu, Kağıthane mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla da bir araya gelerek iki kutuplu yapıya itiraz ettiklerini ve değişiklik istediklerini ifade etti.
AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Medeni Çetinkaya, ev ve esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla buluşuyor. Seçim çalışmalarını AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte sürdürüyor.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Babaeski ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, dönem kuralını uygulayan Abdullah Hacı'ya teşekkür etti. Özel, seçmenlere adaylara ve meydanlara sahip çıkmalarını isteyerek, milletin haklarını aramak için engelleri kaldıracaklarını söyledi. Ayrıca, Özel, STK temsilcileriyle de bir araya geldi ve 31 Mart seçimlerinin önemini vurguladı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir evde eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan zanlı, ifadesinde eşi ve oğlu tarafından sürekli darp edilip tartaklandığı için cinayetleri gerçekleştirdiğini iddia etti. Zanlının ifadesinde olay günü sinirle aldığı tabanca ve av tüfeği ile cinayetleri gerçekleştirdiği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Tahkikatın devam ettiği ve zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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