Duda'dan Netanyahu'ya Auschwitz Daveti - Son Dakika
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Politika

Duda'dan Netanyahu'ya Auschwitz Daveti

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Netanyahu'nun Auschwitz törenine katılabilmesi için istemde bulundu.

09.01.2025 16:04
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetten hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının özgürleştirilmesinin 80. yıldönümü törenlerine katılabilmesinin sağlanmasını istedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Donald Tusk'a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın Polonya'daki Auschwitz toplama kampının Kızıl Ordu tarafından özgürleştirilmesinin 27 Ocak'taki yıldönümü törenlerine katılabilmesi konusunda talebini iletti. Duda gönderdiği yazıda, "İsrail devletinin görevdeki Başbakanı Binyamin Netanyahu, Auschwitz toplama kampının özgürleştirilmesinin 80. yıldönümü törenlerine bizzat katılma isteğini ifade ederse Polonya hükümeti kesinlikle istisnai şartlar altında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkardığı tutuklama kararına rağmen onun topraklarımızda rahatsız edilmeden kalabilmesini garanti etmelidir" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu yazıyı doğrulayan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Şefi Malgorzata Paprocka, "İsrail'deki herkes, hükümet yetkilileri de dahil istemeleri durumunda bu istisnai etkinliğe katılma imkanına sahip olmalı. İsrail Başbakanı Netanyahu ya da başka devletlerin temsilcilerine konaklama imkanı sağlanmasına ilişkin tüm araçlar Polonya Başbakanı'nın yetkisinde" şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun ismi açıklanmayan bir yardımcısı konuya ilişkin İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Davet alırsak bunu değerlendireceğiz. Şimdilik programda böyle bir şey yok" dedi. Yetkili, bu konuda öncelikle UCM sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Tutuklama emri çıkarılmıştı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallat'ın UCM'ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda o ülke makamları tarafından tutuklanarak UCM'ye teslim edilmesi gerekiyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Duda'dan Netanyahu'ya Auschwitz Daveti - Son Dakika

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