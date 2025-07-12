Duygusal Anlar: Erdoğan ve Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın açılış konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Erdoğan'ın, "terörsüz Türkiye" mesajları ve şehitlerle ilgili açıklamaları üzerine eşi Emine Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın açılış konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği terörsüz Türkiye mesajları ve şehitler ile ilgili sözleri sırasında Emine Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Salondaki duygu yoğunluğu kameralara da yansıdı. Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a yönelerek sarıldı. O anlar salonda bulunan davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. - ANKARA