Selahattin Demirtaş'tan 'ortak aday' açıklaması: Muhalefet birleşmezse seçimde büyük bir trajedi yaşanır

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor. Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş dün de cezaevinden seçim kampanyasına başladığını duyurmuştu.

"BUNU YAPMAMALARI HAZİN OLUR"

Demirtaş, muhalefetin ortay aday ve liste etrafında birleşmemesinin sonuçlarının 'trajik ve hazin' olacağını şu sözlerle ifade etti; "Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur. İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur."

"HAYALİMİZİN ALAMAYACAĞI YÖNTEMLERİ DEVREYE SOKACAKLAR"

Seçim yarışının eşit koşullarda olmayacağını belirten Demirtaş, T24'e yazdığı mektupta "Aklımızın, hayalimizin alamayacağı kirli ve ürkütücü yöntemleri devreye sokacaklar" ifadelerini kullandı.