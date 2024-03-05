CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Mehmet Ertaş Projelerini Anlattı

Politika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ön seçimde rakiplerini geride bırakarak CHP Edremit Belediye Başkan Adayı seçilen Mehmet Ertaş, projelerini anlattı.

4 Şubat'taki ön seçimde üyelerin demokratik iradesiyle çıktığını hatırlatan Mehmet Ertaş; şöyle devam etti: "İnşallah yine Edremitlilerin demokratik iradesiyle de 31 Mart'taki büyük sandıktan, güçlü örgütümüzle dayanışma içinde en yüksek oyla çıkma inancı ve kararlılığındayız. Bundan asla şüphemiz yoktur. Moral ve motivasyonumuz yüksek ve hazırlıklarımız tamdır. Bütün azmimiz ve olanca heyecanımızla, Edremit Belediye Başkanlığına hazırız. Aranan kan bulunmuştur."

Hiç kimseyi hiç kesimi ayrıştırmayacağız

Mehmet Ertaş; Belediye başkanlığını en büyük ve gerçek hizmet alanı olarak gördüğü için hiçbir kimseyi, bir kesimi her ne sebeple olursa olsun ayrıştırmanın, dışlamanın, kayırmanın, keyfi davranmanın hem mizacında, insanlık anlayışında, vicdanında ve hem de adalet anlayışında yeri olamayacağının altını çizdi.

Haktan, hukuktan, adaletten yana Cumhuriyet Halk Partili halkçı bir belediye başkanı olma sorumluluğunu omuzlarında taşıdığını dile getiren Ertaş; şöyle devam etti: "Her yönden il olmayı fazlası ile hak etmiş olan Edremitimize yönelik öncelikli hedefimiz, kısa, orta ve uzun vadeli programlarla mali disiplini her birime yayarak, halkçı, toplumcu, sosyal belediyeciliği, yenilenmiş ve etkili yönetim anlayışı ile buluşturmak olacaktır.

Turizm bölgesi özellikli olan kentimizi, turizmin bölgemizde karşılığı bulunan her dalında etkinleştirerek, turizm sezonunu 12 aya yayma çalışmaları başlatılacaktır.

"Raylı Sistem Geliyor"

Ertaş "Narlı Mahallemizden başlayarak Bostancı Mahallesi ve havaalanına kadar hafif raylı sistem ulaşımını gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortak çalışma için derhal girişim ve hazırlık başlatılacaktır.

Kıyı denizciliğinin özendirilmesi için spor kulüpleri işler hale getirilerek, uygun olan çeşitli etkinlikler gerçekleştirilip, çocuklar, gençler ve yetişkinler için deniz sevgisi geliştirilecektir."dedi.

"Deprem Gerçeğini Unutmayacağız"

Bölge için ciddi ve öncelikli bir tehlike olan deprem gerçeği sorunuyla ilgili mevcut ve yeni yapılar konusunda, hukuksal düzenlemeler ışığında önlemler alınması çalışmalarına başlayacaklarını vurgulayan Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Olası afetlere yönelik acil eylem planlamaları hakkında ilgili bütün resmi ve sivil kurum ve kuruluşlarla etkili işbirliği çalışmaları gerçekleştirilerek kurumsallaştırılacaktır.

Atıl ve sahipsiz durumdaki yapıların yoğunlaştığı noktalarda kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar hızla başlatılacaktır. Evsel ve sanayi atıklarının geri dönüşüm işlemleriyle ilgili projeler gerçekleştirilecektir.

Yenilenebilir enerji üretimini teşvik edici çalışmalar hakkında projeler geliştirilerek, uygulanmasının önü açılacaktır. Temiz enerji ve temiz kent yaklaşımını hayata geçirmek için çalışmalar derhal başlatılacaktır. Yeşil bir yaşam ve gelecek oluşturma adına çevreye duyarlılık ve doğal dengeyi önemseyen ve önceleyen bir anlayışı öne çıkarıp, daha yaşanabilir kent ortamının oluşturulması yönünde gerekenler yapılıp, gerekli önlemler alınacaktır."dedi.

Mehmet Ertaş, "Özellikle Kazdağları'mızı merkeze oturtarak, doğal çevre duyarlılığımız ve korumacılığımız, bütün uygulamalarımızda kırmızıçizgimiz olacaktır. Ekilebilir topraklarımız, zeytinimiz ve denizimizle ilgili keskin duyarlılığımız ödünsüz devam edecektir."dedi.

Otopark sorununa değinen Ertaş "Özellikle merkez mahallerimizde olmak üzere Edremit'imizin de birikmiş önemli bir sorunu olan otopark konusunda, Büyükşehir Belediyemizle eşgüdüm içinde çözüm üretici çalışmaya derhal başlanacaktır."dedi

Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak Edremit'te de zaman zaman yaşana sel ve su baskınları hakkında gerekli olan bütün önlemler önceden alınacağını vurgulayan Ertaş; plan dahilinde yağmur suyu hatları bir an önce yenileneceğinin altını çizdi.

Tarihi ve otantik Edremit evlerinin onarımı ve restorasyon konusunu bir plan ve bütçe dahilinde ele alınarak kentin kültürüne, turizmine ve ekonomisine kazandırma maksatlı uygulama projeleri hayata geçirme çalışmaları yapılacağını söyleyen Ertaş, "Kentimiz ve bölgemiz için önemli bir değer olan Antandros Antik kentin gün yüzüne çıkarılması amaçlı çok yönlü destek sağlanacaktır. Aeneas Yürüyüş Rotası projesin tamamlanıp gerçekleştirilmesi için hız verilecektir.

Emeklilere müjde veren Ertaş "Ketimizde oturup yaşayan emeklilerimiz, ekonomik durumları gereğince, belediyemizin iştiraki olan Ed-Bel'in işletmelerinden indirimli olarak hizmet alabilmeleri için Ed-Bel Emekli Kartı uygulamasına başlanacaktır. Engelli yurttaşlarımız için engelsiz yaşam ve hobi alanları oluşturularak yaşamlarının kolaylaştırılıp, doğrudan sosyal yaşama katılımları sağlanacaktır. Sokakta yaşamlarını sürdüren sevimli can dostlarımız için kısırlaştırma dahil, iyileştirme merkezleri ve sağlıklı yaşam alanları oluşturulacak. Çocuklarımızın sosyal yaşam içinde eğlenerek sosyalleşip kendilerini geliştirmelerine yönelik oyun ve eğlence alanları oluşturulup, var olanlar da yenilenip geliştirilecektir. Yetenekli yurttaşların kendilerini gerçekleştirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve böylece kentin sosyal, kültürel yaşamına katkı sağlamak için yerel sanatı, yerelde sanatı ve sanatçıyı destekleyici, geliştirici imkanlar sağlanacak."dedi.

Kooperatifleşmenin önemine değinen Ertaş "Özellikle kırsal mahallelerimizde hem kültürel olarak hem de ekonomik amaçlı olarak yöresel ürünleri, el sanatları ürünlerini öne çıkararak en başta kadın üreticilerimize iş alanı oluşturacak kooperatifleştirmeler, bu yöne birlikleşme ve oluşumlar, desteklenecektir."dedi. - BALIKESİR