Efkan Ala'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Efkan Ala'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Efkan Ala\'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
05.06.2025 21:34
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ülkenin terörsüz hedefi için emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde yürüyoruz. Devam ediyoruz ve adım adım ilerliyoruz. Bu konuda duraksama, yavaşlama ya da bir problem yoktur. İnşallah Türkiye, bu hedefi gerçekleştirecek, ayağındaki prangalardan kurtulacak." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın yanı sıra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bir ülkenin kimlerle ekonomik ilişki içerisinde olduğunun kimlerle sınır olduğu kadar önemli hale geldiğini söyleyen Efkan Ala, "Biz, Orta Doğu'nun batısında, batının doğusunda olduğumuz için her gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Dünyada da öyle hızlı ve öngörülemez değişim ve gelişim sürüyor ki baş döndürücü ve birçok ülke, bu değişim ve dönüşüme ayak uyduramayınca fersah fersah diğerlerinden geri kalmaya mahkum." dedi.

'İNŞALLAH TÜRKİYE, AYAĞINDAKİ PRANGALARDAN KURTULACAK'

Cumhur İttifakı'nın ülkenin çok köklü sorunlarına çözüm bulma konusunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Ala, "Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde yürüyoruz, devam ediyoruz ve adım adım ilerliyoruz. Bu konuda duraksama, yavaşlama ya da bir problem yoktur. İnşallah Türkiye, bu hedefi gerçekleştirecek, ayağındaki prangalardan kurtulacak. Diyoruz ki 'Herkesin kazandığı bir aşamaya geçsin Türkiye. Kimse kaybetmesin, herkes kazansın ve Türkiye, hedeflerine çok daha emin adımlarla yürüsün.' Onun için Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bu anlayışa toplumdan da ciddi, önemli oranda bir destek söz konusudur." dedi.

'ULUSLARARASI PLATFORMLARDAKİ BÜTÜN ÇALIŞMALARIMIZ, EN KAPSAMLI BİÇİMDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

Ekonomide Türkiye'nin hedeflediği noktaya varacağını belirten Ala, "Siyasette çok daha iyisini başaracaktır. İnşallah Türkiye'ye sivil hakların güvenceye alındığı, devletin çok daha iyi, saat gibi işlediği, Türkiye'nin gücüne güç katacak, sivil ve özgürlükçü, Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi için oluşacak siyasal iklimin zemini olacak anayasayı da diğer siyasi partilerle ve sivil toplum kesimleriyle de konuşarak millete armağan etme çalışmalarımız devam edecek. Uluslararası platformlardaki bütün çalışmalarımız, en etkili ve en kapsamlı bir biçimde yürütülmektedir. ABD Başkanı'nın, Macron'un, Sayın Putin'in dile getirdiği şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da en etkili bir biçimde sizden aldığı gücü, diplomatik çabaya dönüştürerek bu meselelerin üzerinde durmaktadır ve belirleyici, etkileyici bir rol oynamaktadır." dedi.

'BİR SOYKIRIM SUÇU İŞLENİYOR, NAKLEN YAYINLANIYOR'

Gazze'de insanlığın gözü önünde bir insanlık suçu işlendiğini anlatan Ala, "Bir soykırım suçu işleniyor, naklen yayınlanıyor. Buna maalesef 'uygar' diye kendilerini lanse etmiş dünyadan, bırakın kınamayı maalesef destek açıklamaları gelmektedir. Yine en güçlü itirazı Türkiye yapmakta, kardeşlerimizin hakkını, hukukunu her platformda savunmak için canla başla gayret sarf etmektedirler. Bu gayretlerin sonuca erdirilmesi için de hem bilinen hem bilinmeyen yönleriyle hem açık hem gizli diplomasinin her kanalı kullanılmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Efkan Ala'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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