Eğitime Destek Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Eğitime Destek Platformu' program toplantısına katıldı.
Memur-Sen Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleşen 'Eğitime Destek Platformu' programına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katıldı. Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Selöz'den çalışmalar hakkında bilgi alan İl Başkanı Yıldırım, 'Eğitime Destek Platformu' programın önemine değindi. - BİLECİK
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