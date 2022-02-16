Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa - Son Dakika

Ailesinin zorla nişaladığı erkek tarafından öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

İmamoğlu, Albert Camus'un "Bir ülkeyi tanımak isterseniz o ülkenin insanlarının nasıl öldüğüne bakın" sözünü hatırlattı, artık bir kılınız kımıldasa" dedi.