Ailesinin zorla nişaladığı erkek tarafından öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.
İmamoğlu, Albert Camus'un "Bir ülkeyi tanımak isterseniz o ülkenin insanlarının nasıl öldüğüne bakın" sözünü hatırlattı, artık bir kılınız kımıldasa" dedi.
Giresun'da Hüseyin Can Gökçek, ailesi tarafından nişanlandırılan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa - Son Dakika