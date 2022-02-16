Üye Girişi
Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa

16.02.2022 21:55
Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sıla Şentürk'ün twitter'dan tepki gösterdi. İmamoğlu, Albert Camus'un sözünü paylaşarak "Artık bir kılınız kımıldasa" ifadesini kullandı.

Ailesinin zorla nişaladığı erkek tarafından öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

İmamoğlu, Albert Camus'un "Bir ülkeyi tanımak isterseniz o ülkenin insanlarının nasıl öldüğüne bakın" sözünü hatırlattı, artık bir kılınız kımıldasa" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa

NE OLMUŞTU?

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek, ailesi tarafından nişanlandırılan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.

YORUMLAR
500

Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:55 Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa
21:49 Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı
21:32 İSKİ'nin tartışmalar eşliğinde sunduğu zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
21:25 Korkunç ölüm! İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
21:07 Son Dakika: Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini arka arkaya sıraladı
20:57 Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi
20:56 Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü
20:43 Son Dakika: Elektrikte tarifelerine yeni düzenleme! Kademeli tarife değişiyor, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılıyor
20:25 Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşmasına parti liderlerine teşekkür ederek başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 22:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement