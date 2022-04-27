Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğullarıile depremzede arasındaki duşakabin tartışması tepkiye yol açtı - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğullarıile depremzede arasındaki duşakabin tartışması tepkiye yol açtı

27.04.2022 21:34

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları ile depremzedeler arasında yaşanan tartışma tepkilere yol açtı. TOKİ konutlarındaki duşakabinlerle ilgili sıkıntısını dile getiren depremzedeye Başkan Şerifoğulları, "Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?" cevabını verdi.

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ evleri tahsis edildi. Elazığ depreminde en fazla etkilenen mahallelerinden biri olan Mustafapaşa Mahallesindeki TOKİ konutlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ziyarette bulundu. Ziyarette hazır bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile deprezedeler arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

"SENİN DUŞAKABİNİN Mİ VARDI ÖNCEKİ EVİNDE?"

Ziyaret sırasında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na yaşadıkları sıkıntıları anlatmak isteyen vatandaşlar beklemedikleri tepkiyle bir karşılaştı. Vatandaşlar duşakabinin küçük olmasından yakınırken, Başkan Şerifoğlları'nın yanıtı "Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?" şeklinde oldu.

Depremzede ile Başkan Şerifoğulları arasında geçen diyalog şu şekilde:

Depremzede: Duşakabine girilmiyor.

Şerifoğlulları: Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?

Depremzede: Vardı.

Şerifoğlulları: Kaç metrekareydi eski evin?

Depremzede: 110 metrekareydi.

Şerifoğlulları: Şimdi kaç metrekare?

Depremzede: Bilmiyorum, ölçmedim.

Şerifoğlulları: Bakanımız büyük bir müjde verdi, buna dua etmezsiniz zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz.

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