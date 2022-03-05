Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj

05.03.2022 23:56
Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj

- Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'e gönderdiği video mesajda uluslararası topluma barış çağrısında bulundu.

- Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'e gönderdiği video mesajda uluslararası topluma barış çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'e video mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajında "Ukrayna'ya yönelik saldırılardan dolayı büyük bir üzüntü içinde olduğumu bilmenizi isterim. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın güzel insanları, Türk halkının dualarındadır. Allah'tan, en kısa zamanda barış ortamına kavuşmanızı ve tek bir canın dahi incinmemesini niyaz ediyoruz. Yıllardır dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaları durdurmak gayreti içindeyken, şimdi Ukrayna'nın aynı deneyimden geçiyor olması, söndürmek istediğimiz ateşi daha da alevlendirdi" ifadelerine yer aldı.

"Tüm dünyayı savaşa 'hayır' demeye davet ediyorum"

Dünyanın tüm kadın ve çocuklarının aynı insanlık ailesinin mensubu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Uluslararası toplumun Ukrayna için sergilediği örnek dayanışma, dil, din ve ırk fark etmeksizin tüm mazlum halklar için geçerli olmalıdır. Dünyanın tüm kadın ve çocukları aynı insanlık ailesinin mensubudur. O yüzden, nerede bir savaş varsa, barışı tesis etmek için aynı güçlü refleksin gösterilmesini temenni ediyorum. Çocuklar yalnızca gökyüzüne yükselen balonları seyretmek için başlarını kaldırsın, üzerlerine yağan bombalara bakmak için değil. Tüm dünyayı savaşa hayır, barışa evet demeye davet ediyorum. Şahsınızı ve Ukrayna halkını en kalbi duygularla selamlıyorum" dedi.

Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj
Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj
Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj
Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj

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Vladimir Zelenskiy, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan'dan Olena Zelenskiy'e ve uluslararası topluma mesaj - Son Dakika


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