Emine Erdoğan\'ın Sırbistan ve Arnavutluk Ziyareti

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin, gönüllerindeki dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi. Dilerim ki bu anlamlı ziyaretler, ülkelerimiz arasında kültür ve işbirliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verdi.