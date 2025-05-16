Engelliler İçin Harekete Geçilmeli

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "İktidarın engelliler bakanlığı konusunda hiçbir adım atmaması son derece düşündürücüdür." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engellilere yönelik "acınma duygusu" ile hareket edilmemesi gerektiğini belirtti.

Engellilerin bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu vurgulayan Bekin, engellilerin çözüm bekleyen sorunlarını konuşuyor olmanın iktidarın konuya yaklaşımının somut bir göstergesi olduğunu öne sürdü. Bekin, "Artık engelli haklarının engellenmemesi için gerekli tüm adımların atılması ve en temel hak olan yaşama hakkının gerçekleşmesi için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması hem vicdani hem de manevi bir borçtur." diye konuştu.

Engellilerin isteklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bekin, "Onları her yıl Engelliler Haftası'nda hatırlamak yerine, onların sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması en temel haklarıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de daha önce Avrupa Birliği Bakanlığının kurulduğunu anımsatan Bekin, "İktidarın engelliler bakanlığı konusunda hiçbir adım atmaması son derece düşündürücüdür." dedi.