Erbakan: Seçimlerden önce 500 bin üye hedefine ulaşacağız

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partiler içerisinde bir ayda en fazla üye kaydeden parti olduk. Seçimlerden önce de mutlaka 500 bin üye hedefine hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Niğde'ye geldi. İlk olarak esnaf ziyareti gerçekleştiren Erbakan, daha sonra Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üye sayısına yakın bir rakama ulaştıklarını kaydeden Erbakan, "300 bine yakın resmi üyesiyle 81 il 900'den fazla ilçede teşkilatlanması ile bütün illerimizde gençlik, hanım teşkilatlarıyla illerimizin çok önemli bir kısmında çok sayıda köy ve mahalle teşkilatlarımızla muazzam bir teşkilat muazzam bir yapı haline geldik. Bütün bu çalışmalarımızı üye kayıtlarımızla taçlandırdık" diye konuştu.

'BİR AYDA EN FAZLA ÜYE KAYDEDEN PARTİYİZ'Partiler içerisinde bir ayda en fazla üye kaydeden parti olduklarının altını çizen Erbakan, şöyle konuştu:

"İnşallah bu 300 bini seçimden önce 500 bine çıkartacağız ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üyelerinden daha fazla üyesi olan bir parti haline geleceğiz. Haziran'da 18 bin üye kaydederek şampiyon olduk. Temmuz'da ise bir ay içerisinde 32 bin üye kaydederek kendi rekorumuzu egale ettik. Yeniden Refah Partisi'nin her ay en fazla üye kaydeden parti olduğu, en hızlı büyüyen parti olduğu ortaya çıktı. Şimdi inşallah bu eylül ayında, bir sonraki il başkanları toplantımıza kadar bir ayda 50 bin üyeyi daha kaydedeceğiz. Seçimlerden önce de mutlaka 500 bin üye hedefine hep birlikte ulaşacağız."