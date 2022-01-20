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Erdek'te kırsal mahallelerdeki çalışmalar yerinde incelendi - Son Dakika

Erdek'te kırsal mahallelerdeki çalışmalar yerinde incelendi

20.01.2022 15:32
Erdek'te kırsal mahallelerdeki çalışmalar yerinde incelendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Ak Parti teşkilatı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ile birlikte kırsal mahallelerde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Ak Parti teşkilatı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ile birlikte kırsal mahallelerde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı yönetimi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü İbrahim Koman, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal Karşıyaka, Çakıl, Kestanelik ve Ballıpınar Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret programında kırsal mahalle muhtarlarından gelen istekler not alındı.

Kırsal mahallelere gerçekleştirilen ziyaret programına ilişkin konuşan AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, "Söz konusu mahallelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlarımızdan gelen olumlu dönüşler bizleri sevindirdi. Çok güzel tepkiler vardı bizim için verimli bir ziyaret oldu. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın selamlarını ilettik." dedi. Gerçekleşen ziyaret programında; AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, Erdek Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Orhan Narin, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk, Kestanelik Mahallesi Muhtarı Şaban Işık, Çakıl Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gündoğan ile Ballıpınar Mahallesi Muhtarı Necmi Sezer yer aldı. - BALIKESİR

Erdek'te kırsal mahallelerdeki çalışmalar yerinde incelendi
Erdek'te kırsal mahallelerdeki çalışmalar yerinde incelendi
Erdek'te kırsal mahallelerdeki çalışmalar yerinde incelendi

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Balıkesir, Hisarcık, AK Parti, Erdek, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdek'te kırsal mahallelerdeki çalışmalar yerinde incelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdek'te kırsal mahallelerdeki çalışmalar yerinde incelendi - Son Dakika
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