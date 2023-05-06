Erdoğan'dan seçime 8 gün kala "tatlı rekabet" çağrısı: Siyasi husumete dönüştürmeyelim - Son Dakika
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Erdoğan'dan seçime 8 gün kala "tatlı rekabet" çağrısı: Siyasi husumete dönüştürmeyelim

06.05.2023 11:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaklaşan "14 Mayıs" seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdiği bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara bir de çağrısı oldu.

"SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak? Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak. Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye'nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyan'ıyla, Musevi'siyle, Süryani'siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Milletimizle birlikte "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonlar kazanacak. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin başarısı için dua edenler kazanacak. Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime günler kala önemli çağrı: Tatlı rekabeti, siyasi husumete dönüştürmeyelim

"HUSUMETE LÜTFEN FIRSAT VERMEYELİM"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: "14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak. Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim. Allah'ın izniyle gerisi gelecektir. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin."

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Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs, Türkiye, Allah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan seçime 8 gün kala 'tatlı rekabet' çağrısı: Siyasi husumete dönüştürmeyelim - Son Dakika


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