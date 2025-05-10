Erdoğan: 'Kadına şiddete tolerans asla yok' - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: 'Kadına şiddete tolerans asla yok'

Erdoğan: \'Kadına şiddete tolerans asla yok\'

Tuğçe SEZER ODABAŞI / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

10.05.2025 16:23
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Tuğçe SEZER ODABAŞI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Kamuda çalışan engelli vatandaşımızın sayısı 73 bin 800'e ulaştı. Aile kurumunu güçlendirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Kadına şiddete tolerans asla yok. Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Aile yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarımıza hız verdik. İlk çocuk için 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. Seçimlerde millete verdiğimiz sözü tutuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin tamamına Rabbimden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere dar-ı dünyadan dar-ı ukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum. Rabbim kabirlerini pür nur eylesin. Hepsini de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" dedi.

'GAZZELİ ANNELERİ RAHMETLE ANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de aynı şekilde saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Rabbim cümlesinden razı olsun diyorum. Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm şehit ve gazi annelerimizi de burada bir kez daha derin bir hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum" diye konuştu.

'AİLENİN DE TEMELİ ANNEDİR'

Erdoğan "Bizim inancımızda geleneğimizde anneler kutsal yere sahiptir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ben annemin ayağını öperdim o çekerdi. Anne niye çekiyorsun ben cennetin kokusunu almak istiyorum derdim. O zaman annem gülerdi. 'Hasta olunca oydu başucumda bekleyen, nasıl hatırlamam anacım. Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan.' Vefalı ellerinden öperim anacığım... Gece 12 gece 1 anneciğim evin balkonundan beni beklerdi. O günleri unutmak mümkün mü... Rabbim onların hayır dualarını almayı bizlere nasip eylesin. Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temeli annedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, annelerimizin hep yanında olduk. Sosyal yardımlarımızın yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik. Kadınlarımıza teşvikler sunduk" dedi.

' KADINA ŞİDDETE TOLERANS ASLA YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Evde bakım hizmetlerinden yararlanan engelli kardeşlerimizin sayısı 544 bini aştı. Kamuda çalışan engelli vatandaşımızın sayısı 73 bin 800'e ulaştı. Aile kurumunu güçlendirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Kadına şiddete tolerans asla yok. Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Aile yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarımıza hız verdik. İlk çocuk için 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. Seçimlerde millete verdiğimiz sözü tutuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan: 'Kadına şiddete tolerans asla yok' - Son Dakika

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