Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile buluştu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarına devam ediyor. Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir arya geldi. - ASTANA