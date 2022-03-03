Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
İki liderin kritik zirvesi saat 14.00'te başlayacak. Yapılan bilgilendirmeye göre görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleşecek.
Toplantıda Erdoğan ve Bahçeli, Ukrayna- Rusya savaşının yanı sıra ekonomiden politikaya kadar pek çok konu hakkında fikir alışverişi yapacak.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları - Son Dakika