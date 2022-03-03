Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları - Son Dakika
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Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları

03.03.2022 11:37

Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşecek. Zirvede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırılacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

SAAT 14.00'TE GÖRÜŞECEKLER

İki liderin kritik zirvesi saat 14.00'te başlayacak. Yapılan bilgilendirmeye göre görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek

SAVAŞ DAHİL BİRÇOK KONU GÜNDEMDE

Toplantıda Erdoğan ve Bahçeli, Ukrayna- Rusya savaşının yanı sıra ekonomiden politikaya kadar pek çok konu hakkında fikir alışverişi yapacak.

Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
YORUMLAR
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında mutabakat arayışları memnuniyet vericidir.' MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında mutabakat arayışları memnuniyet vericidir.'

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları - Son Dakika


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