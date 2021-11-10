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Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı - Son Dakika

Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

10.11.2021 17:26

Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında gerçekleşen görüşmeye koltuk detayı damga vurdu. Görüşmeyle ilgili yayınlanan görüntülerde Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Şubat 2018'de AK Parti Genel Merkezi'ndeki ve Eylül 2019'da ise Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

KOLTUK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeye ilişkin kareler sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturması dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk detay

SON REFERANDUMDAN BERİ GÖRÜŞMEDİLER

Görüşmenin öncesinde Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsatmıştı. Erdoğan ile yapacağı görüşmede, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

MHP LİDERİ BAHÇELİ, TEKLİ KOLTUĞA OTURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmişti. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuğa oturmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk detay
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı - Son Dakika
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