Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargıdaki tartışmalarda taraf değil hakem mevkiindeyiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargıdaki tartışmalarda taraf değil hakem mevkiindeyiz

Son dönemde Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki yetki tartışması ile Danıştay'ın FETÖ'cü savcıların göreve iade kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz. Bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur'' dedi.

20.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:55
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargıdaki yetki tartışmalarına değinerek "Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz. Bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ZİRVEYE DAMGA VURAN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; "148 hakimimizi ve cumhuriyet savcımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Artık sayıları 24 binin üzerine çıkan hakim ve savcımız milletimiz adına adaleti tesis etmenin mücadelesini veriyor. Adalet içinde yaşadığımız evrenin ruhudur. Bu ruhu kaybedersek diğer hiçbir şeyin değeri kalmaz.

Erdoğan yüksek yargıdaki yetki tartışmasına vurgu yaptı: Taraf değil hakem mevkiindeyiz

"REFORMLARI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Türkiye geçmişte adaleti salması gereken kurumların başka güçlerin etkisi altına girmesinin bedelini ağır ödedi. Adalet teşkilatımızı yeniden milletimiz adına karar veren bir güç haline getirmek için çok uğraştık. Hep birlikte 28 Şubat döneminde yargı desteğiyle postmodern darbe yapıldığına da 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da yine yargı desteğiyle yine darbe teşebbüsünde bulunulduğuna şahit olmadık mı? Merdivenaltı bir anlayışla yürüyen sistem vardı. Şimdi artık 4 4'lük fiziki imkanlarla hizmet veren bir yapı var. Terör örgütlerinin güvenlik güçlerimizle birlikte yargı mensuplarımızı da hedef aldığı dönemler yaşadık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda onurlu duruşumuz miras bırakacağımız bir iftihar beratı. Bu çerçevede adalet sistemimizin mevzuat alt yapısını geliştirmek için başlattığımız reformları devam ettiriyoruz.

Erdoğan yüksek yargıdaki yetki tartışmasına vurgu yaptı: Taraf değil hakem mevkiindeyiz

"İTİRAZ, İSTİNAF VE TEMYİZ BAŞVURU SÜRELERİ 2 HAFTA OLACAK"

Yargımızın hala çözüm bekleyen sorunları var. Bir kısmı Anayasa ve yasalarda yapılması gereken değişiklilerle ilgili. 8. Yargı Paketi ile itiraz, istinaf ve temyiz yollarındaki başvuru süreleri 2 hafta olarak düzenleniyor. Meclisimizin takdiri ile hayata geçirileceğine inandığım bu yargı paketimizi önümüzdeki dönemde yenileri takip edecektir.

YÜKSEK YARGIDA YETKİ TARTIŞMASI

Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz. Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazıları ile ilgili verdiği tartışmaları kararlar da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor. Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz.

Erdoğan yüksek yargıdaki yetki tartışmasına vurgu yaptı: Taraf değil hakem mevkiindeyiz

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN UZLAŞMA YOLLARINI ARAYACAĞIZ"

İlk adımları 8. Yargı Paketi ile atmaya başladık. Hem Anayasa hem yasa düzeyinde çalışması gereken daha pek çok husus olduğunun farkındayız. Bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Yeni Anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir Anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız. Amacımız, ülkemiz bu gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan kurtulmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargıdaki tartışmalarda taraf değil hakem mevkiindeyiz

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargıdaki tartışmalarda taraf değil hakem mevkiindeyiz - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • osman şahin: AYM kararlarını tanımıyordunuz ne zaman hakem oldunuz 58 1 Yanıtla
  • soner yavuz: nasıl işlerine gelirse bir gün hakem bir gün savcı bir gün hakim 52 3 Yanıtla
  • Tahsin Koldemir: Nerede kaldı kuvvetler ayrılığı... 41 1 Yanıtla
  • imre Tökeli: Türkiye osmanli cumhuriyetinin kurucusu Babatürk Recep tayyip Erdogan Balkanlarin kafkaslarin ve ortadogunun makus talihini degistirmistir 0 30 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit: sayın cumhurbaşkanı sen ömür boyu hiçbirşeye hakem olmadın hiçbir kurumu veya ülkeyi yönetmedin... YÖNETİLDİN 24 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargıdaki tartışmalarda taraf değil hakem mevkiindeyiz - Son Dakika
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