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Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü - Son Dakika

Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü

09.12.2021 10:46
Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü

Medeni kanunu hedef alarak erkeklere yönelik "ikinci eşi alın" çağrısıyla büyük tepki toplayan eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in gönderildiği Güdül İlçe Devlet Hastanesi'nden eski görev yeri GATA'ya döndüğü öne sürüldü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcılığı görevini yürütürken sosyal medya hesaplarından medeni kanunu ve tek eşliliği hedef alan paylaşımları nedeniyle Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilen Dr. Ali Edizer, eski görev yerine geri döndü.

"GÜDÜL'DE GÖREVLENDİRME İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI"

Edizer, kararın iptali için idari mahkemeye dava açmıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi kararını verdi. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Edizer'in, Güdül'de görevlendirme işleminin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Doktorun yeniden eski hastanesinde görev yapması kararlaştırıldı.

EDİZER'DEN PAYLAŞIM: BİR HUKUKSUZLUK DAHA İZOLE EDİLDİ

Karar sonrası Edizer, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "Güdül'e veda zamanı. Bir hukuksuzluk daha izole edildi. İnşallah sırada GATA'ya dönüş var. Birikim ve gayretleriyle mücadelemizde büyük payı olan avukat arkadaşlarımı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ali Edizer, GATA'da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, sosyal medya hesabından erkeklere, "İkinci eşi de alın" çağrısında bulunmuş ve "Sorsan, 'kadına özgürlük ve uygarlık' kazandırıldı. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir" gibi mesajlar paylaşmıştı. Bu paylaşımları üzerine 5 Ekim 2020'de görevden alınan Edizer'in, 9 Mart 2021'de Ankara Güdül Devlet Hastanesi'nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı.

Erkeklere İkinci eşi alın diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü

Devlet Hastanesi, Ali Edizer, Güdül, Gata, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erkeklere 'İkinci eşi alın' diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü - Son Dakika
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