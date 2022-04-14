Erken seçimin habercisi mi? YSK il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını temmuz ayına kadar yeniden belirleyecek - Son Dakika
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Erken seçimin habercisi mi? YSK il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını temmuz ayına kadar yeniden belirleyecek

14.04.2022 08:41
Erken seçimin habercisi mi? YSK il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını temmuz ayına kadar yeniden belirleyecek

YSK, seçimlerle ilgili yeni bir karar açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz 2022'ye kadar yeniden belirlenmesi kararı erken seçim hazırlığı olarak değerlendirildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimle ilgili yeni bir karar açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda seçim kurullarının oluşturulması için tarih verildi.

İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın; 298 sayılı Kanun'un 15 ve 18'inci maddelerinde yazılı usullere göre yukarıda belirtilen usul ve esaslar da gözetilerek aynı Kanun'un geçici 24'üncü maddesi uyarınca 6 Temmuz 2022 tarihine kadar yeniden belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, erken seçim değerlendirmelerine neden oldu.

AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz ay sonunda TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.

KIDEMLİ HAKİM ŞARTI KALKMIŞTI

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yapılan değişikliklere göre yeniden belirlenecek. Böylece, iktidar tüm seçim kurulu başkanlarını değiştirmiş olacak. Yasa ile ilçe ve il seçim kurullarında "kıdemli hakim"in görev alması zorunluluğu kaldırıldı.

TÜM BAŞKANLAR DEĞİŞECEK

İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak.

İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Ad çekmede ilk çıkan hakim başkan, sonraki iki hakim asıl ve son çıkan iki hakim yedek üye olarak belirlenecek. Ad çekmeye katılacak hakim sayısının beşten az olması durumunda, bu hakimler arasında ad çekme işlemi yapıldıktan sonra eksik kalan asıl ve yedek üyeler, en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek.

Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise başkan ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapacak.

Kıdemin belirlenmesinde kınama veya daha ağır disiplin cezası almış olanlar diğerlerinden daha az kıdemli sayılacak.

İl seçim kurulu başkanlığının boşalması halinde asıl ve yedek üyelerden en kıdemli hakim il seçim kuruluna başkanlık edecek.

İlçelerde, ilçede görev yapan kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, merkez ilçelerde ise aynı nitelikleri taşıyan hakimler arasından adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle belirlenen hakim, kurulun başkanı olacak.

Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hakim kurulun başkanı olacak.

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Son Dakika Politika Erken seçimin habercisi mi? YSK il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını temmuz ayına kadar yeniden belirleyecek - Son Dakika


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