Ermenistan ve Azerbaycan Barış Görüşmelerine Başlıyor

Ermenistan tarafından yapılan açıklamadai Azerbaycan ile barış anlaşması taslağındaki anlaşmaya varılmamış iki madde ile ilgili olarak Azerbaycan'ın önerilerinin kabul edildiği ifade edilerek, "Ermenistan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanmasının zamanı ve yeri konusunda görüşmelere başlamaya hazır" denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan ile barış sürecine değinerek Ermenistan ile barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığını ifade etti. Bayramov'un açıklamasının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına Dair Anlaşma" taslağındaki anlaşmaya varılmamış iki madde ile ilgili olarak Azerbaycan'ın önerilerinin kabul edildiğini duyurdu. Ermenistan tarafının Barış Anlaşması metninin tamamlanması ve onaylanması için yapılan müzakerelerin sona erdiğini belirten ortak bir açıklama yapılmasını önerdiği ifade edilen açıklamada, bu önerinin de diplomatik kanallar aracılığıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği ancak Azerbaycan'ın tek taraflı açıklama yaptığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, "Barış anlaşması imzalanmaya hazırdır. Ermenistan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanmasının zamanı ve yeri konusunda görüşmelere başlamaya hazır" denildi.

Bayramov açıklamıştı

Bayramov, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti. Metnin üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Bir sonraki aşamada Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu anlaşmanın imzalanması için değişmeyecek bir şarttır. Ayrıca Minsk Grubu ve kalıntılarının tasfiye edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Barış anlaşması

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması taslağı 17 maddeden oluşuyor. Anlaşma taslağının şu ana kadar 15 maddesi üzerinde mutabakata varılmıştı. Anlaşmaya varılamayan 2 madde, ülkelerin birbirlerine karşı iddialarda bulunmasından uzak durulması ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında başka ülkelerin temsilcilerinin bulunmamasıydı. - ERİVAN