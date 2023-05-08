MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül'den bomba iddia: İmamoğlu'nun mitingine farklı illerden PKK ve HDP sempatizanları getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gerçekleşen Erzurum mitinginde yaşanan taşlı saldırı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Mitinge katılan onlarca vatandaşın yaralandığı olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda gözaltına alınan kişilerin olduğu bilgisi aktarıldı.

MHP'Lİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyadan bir video paylaşan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül şu açıklamalarda bulundu; "Provokatif söylemlerle halkı ayrıştırmaya, gerçek olmayan bir mağduriyet arkasına sığınmaya çalışanlar, bugün şehrimizde Erzurumluları hedef alarak kendilerini haklı çıkarma gayesi taşımaktadırlar. 14 Mayıs seçim sürecinde şehrimize gelen parti liderleri hiçbir kötü muameleye maruz kalmamıştır bundan sonra da kalmayacaktır. Erzurumluların feraseti yüksek, misafirperver ve vatan millet aşkı yüreğinde taşıyan yiğit bir millettir.

"MİTİNG ÖNCESİ PKK VE HDP SEMPATİZANLARI..."

Bugün yaşanılan menfur olayda ise bazı kötü niyetli kişiler şehrimizi, partimizi lekelemek için bir linç kampanyası başlatmışlardır. Biz buna asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Öncesinde farklı illerden getirilen PKK ve HDP sempatizanları miting alanına girerek milletimizin manevi değerlerine ve ilkelerine hakaret etmiş ve huzur şehri Erzurum'da provokasyona sebep olmuştur. Emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri almış olmasına rağmen PKK ve HDP sempatizanları emniyet güçlerimize hakaret ederek provokasyonun dozunu artırmışlardır. Buna sessiz kalmayan Erzurumlu vatandaşlarımız da olanlara karşı çıkınca konu küçük çaplı bir gerginliğe sebep olmuştur.

"BİZLERİ BU OLAYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Biz de durumdan haberdar olunca sağ duyulu bir şekilde olay yerine giderek vatandaşlarımızı sakinleştirmiş ve geriye alarak herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet vermemek üzere tutumumuzu ortaya koymuşuzdur. Fakat birkaç art niyetli zihniyet bizleri bu olaya çekmeye çalışmaktadır. Emniyet güçlerimiz de oradaki vatandaşlarımız da bizim gösterdiğimiz sağ duyu ve nezaketin en önemli şahitleridir. Miting alanına münferit olarak gidip olaylara karışan kişilerin partimizle ve ülkü ocaklarımızla hiçbir bağlantısı yoktur.

"SEÇİM ÖNCESİ KENDİNİZİ MAĞDUR GÖSTERMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Şimdi sormak istiyorum sayın Ekrem İmamoğlu. Huzur ve güven şehri Erzurum'u ve partimizi bu tarz polemiklere çekmek isteyerek seçim satında kendilerini mağdur göstermek adına önceden planlanmış gibi görünen bu olaylardan bir hikaye yaratıp başarıyı mı arzuluyorsunuz? Şayet böyleyse ülke menfaatleri siyasal çıkarlarımızın önünde olmalıdır."