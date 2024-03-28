Esat Ergüler, Nazilli\'de halkla buluştu

Politika

Aydın'ın en büyük ilçesi Nazilli Belediyesi'nin 1994-2007 yılları arasında başkanlığını yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı olarak yeniden sahaya inen 'Efsane Başkan' lakaplı Esat Ergüler, Perşembe Pazarı'nda halkla bir araya geldi. Pazar ziyareti esnasında Ergüler'e sorular sorup cevabını alan genç bir kadın seçmen "Hiç gösterildiği gibi sinirli ve egolu değilmişsiniz" sözleri dikkat çekti.

Yerel seçimlere saatler kala adaylar son tur çalışmalarına başladı. Heyecanın en yüksek olduğu seçim bölgelerinin başında gelen Nazilli'de oldukça yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Esat Ergüler, bölgenin en büyük pazarı olan Perşembe Pazarı'nda halkla buluştu.

Tarihi pazarda, hemşerileriyle selamlaşıp kuru kahve dağıtan Esat Ergüler'in yanına gelen genç bir seçmen, herkesin duyacağı bir şekilde belediye başkanı olduktan sonra kendisine kolaylıkla ulaşıp ulaşamayacağını sordu.

"25 yıldır telefon numaram değişmedi"

Seçmenin ve vatandaşın en doğal haklarından birinin de şehr-i emin olarak görev verdiği belediye başkanına ulaşmak olduğunu belirten Esat Ergüler, 25 yıldır hiç telefon numarası bile değiştirmediğini belirterek ulaşılabilir bir başkan olacağının sözünü verdi.

Nazilli Belediye Başkanlığı yaptığı 1994 ve 2007 yılları arasında yaşadıklarını anlatan Başkan Adayı Esat Ergüler, "Ben 1994 yılında seçildim. O zaman halk benim yapımı karakterimi bilmiyordu. 5 yıl hizmet ettim. 5 yılın sonunda 1999'da yüzde 48-49 oy verdiler. Demek ki bana her noktada ulaşabiliyorlar. Her istediklerini söyleyebiliyorlar. Ulaşılamayan bir belediye başkanı olsaydım herhalde oy vermezlerdi. 2004 yılında Doğru Yol Partisi'nden aday oldum. AK Parti'nin hızlı olduğu dönemdi. Birçok belediye başkanının kaybettiği seçimde Nazilli'deki tüm sandıklardan birinci çıktım. Eğer ulaşılmayan, sert, hizmet etmeyen bir insan olsaydım 3 dönem üst üste seçilmezdim. 13 yıl evimden iş yerime yürüyerek gittim. Hiçbir zaman korumam olmadı. Beni önce Allah'ım sonra da hizmet ettiğim şehrimin Nazilli'min halkı koruyacak dedim. 13 yıllık deneyimim ve birikimimle Nazilli'ye hizmet edeceğim. Telefonum 25 yıldır aynı. İstediğin zaman arayabilirsin" ifadelerine yer verdi.

Oldukça samimi ve bir o kadar ilginç diyaloğun yaşandığı semt pazarı ziyaretinde sorularına içtenlikle cevap alan genç kadın, "Çok teşekkür ederim. Hiç söyledikleri gibi sinirli ve egolu birisi değilmişsiniz. Çok sağ olun görüşmek üzere" diyerek yoluna devam etti. - AYDIN