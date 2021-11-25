Eski AK Partililer konuşmaya devam ediyor! Hüseyin Çelik: Ülkede ekonomi kötüyse Merkel'e, Biden'e mi kızalım? - Son Dakika

Döviz kurunda art arda yaşanan artışlar, Türkiye kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu. Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş, birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken hükümet tarafından yapılan ilk açıklamalar, Türk ekonomisine dış güçler tarafından yapılan saldırılar olarak değerlendirildi.

Konuyla ilgili AKP'nin 58. ve 59. hükümetinde Kültür ve Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik'ten, sürpriz bir çıkış geldi.

DIŞ GÜÇLER PARANOYASI

Erdoğan'ın kötü giden ekonomiyi dış güçlere bağlamasını değerlendiren Çelik, "Ülkede ekonomi kötüyse gidip Merkel, Biden'e mi çatacağız?" diyerek, "Dış güçler paranoyasını siyasete girdiğim günden beri reddeden birisiyim. Kırılgan durumda olduğunuz zaman birileri sizinle oynar. Düşmanımız var evet. Diplomaside her şey menfaatlere dayanır" diye konuştu.

Türk lirasının dolar karşısındaki eriyişi devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanılan kur krizini "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" diye değerlendirdi. Çelik, Erdoğan'ın kur açıklamasına, "Paranız yüzde 50'nin altına gelmişse pul olmuştur. Buna Kurtuluş Savaşı diyenlerin kendi fikir özgürlüğü. Değil diyenler de vatan haini değil. Başarmak isteyen yol bulur. İstemeyen mazeret arar" dedi.

"AK PARTİ'NİN DE HELALLEŞMEYE KALKIŞMASI GEREK"

"CHP bir şeyi doğru yapıyorsa yanlış denilmez" ifadesinde bulunan Çelik, " AK Parti'nin de helalleşmeye kalkışması gerek" ifadesini kullandı.

"ÖTEKİLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Çelik, AK Parti'nin kuruluş sürecinde yaşadığı zor dönemlere de değinerek "Biz AK Parti'yi kurarken ötekiydik. Asker medya ve yargı bize yapılmayacak şeyleri yapıyordu. Bizim şimdi öteki gibi bir derdimiz yok. Ama ötekileştirmeye devam ediyoruz. Önceden mağluptuk şu an galibiz. Eskiden dinci tabire kızıyordum şimdi bu tabire inanıyorum. Din üzerinden siyaset yaparsanız dine zarar verirsiniz. AK Parti'nin milletin partisi olmaya devam etmesi gerek" dedi.