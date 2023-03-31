İYİ Parti binasına yapılan saldırı sonrası Arınç'tan provokasyon uyarısı! - Son Dakika
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İYİ Parti binasına yapılan saldırı sonrası Arınç'tan provokasyon uyarısı!

31.03.2023 13:53

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, tüm siyasilere ve vatandaşlara, seçim öncesi tüm provokasyonlara karşı soğukkanlı olma çağrısında bulundu.

İYİ Parti'nin Zeytinburnu'nundaki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, polis ekipleri pencereye isabet eden mermi örnekleri üzerinden saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRIYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını açıklarken, saldırı sonrası eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

BÜLENT ARINÇ'TAN SALDIRI SONRASI PROVOKASYON UYARISI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini ileten Arınç, tüm siyasileri ve vatandaşları seçim süresince olabilecek tüm provokasyonlara karşı itidalli olmaya davet etti.

"TÜM SİYASİLERİ VE VATANDAŞLARIMIZI İTİDALE DAVET EDİYORUM"

Arınç paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı kınıyor, Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in şahsında tüm İYİ Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Seçimin yaklaştığı bugünlerde belirli odaklarca kasıtlı olarak yapılması muhtemel provokasyonlara ve kışkırtmalara karşı tüm siyasileri ve vatandaşlarımızı itidale davet ediyorum. Seçim propaganda sürecinin ve seçimin sağlıklı bir şekilde son bulmasını ve her seçimde olduğu gibi sonunda kazananın millet iradesi ve aziz milletimiz olmasını temenni ediyorum."

İYİ Parti binasına düzenlenen saldırı sonrası Arınç'tan dikkat çeken provokasyon uyarısı
İYİ Parti binasına düzenlenen saldırı sonrası Arınç'tan dikkat çeken provokasyon uyarısı
İYİ Parti binasına düzenlenen saldırı sonrası Arınç'tan dikkat çeken provokasyon uyarısı
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Son Dakika Politika İYİ Parti binasına yapılan saldırı sonrası Arınç'tan provokasyon uyarısı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti binasına yapılan saldırı sonrası Arınç'tan provokasyon uyarısı! - Son Dakika
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