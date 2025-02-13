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Politika

Eskişehir'de İcraat Vakti

Eskişehir\'de İcraat Vakti

AK Parti İl Başkanı Albayrak, CHP'nin bahanelerine son verilip icraat yapılması gerektiğini belirtti.

13.02.2025 15:17
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin rezerv alanla ilgili açıklamasına ilişkin, "CHP'li belediyeler için Eskişehir'de bahane vakti bitti, artık icraat vakti." ifadelerini kullandı.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Eskişehirli vatandaşlar için TOKİ tarafından üretilen depreme dayanıklı ve uygun fiyatlı sosyal konutlardan neden rahatsız olunduğuna anlam veremediklerini belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı açıklamayı üzülerek takip ettiklerini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Yapılan açıklamada, Kocakır mevkiinde bulunan rezerv alanın TOKİ'ye devredilerek yazık edildiğinin belirtilmesi, yalnızca konunun çarpıtılmasından ibarettir. Bunu açacak olursak; 6306 sayılı Kanunda Rezerv Yapı Alanı; bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılmak üzere TOKİ'nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen bakanlıkça belirlenen alanlar olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu rezerv alanın bir bölümü Eskişehirli 17 bin vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı konut edinebilmesi amacıyla kullanıma açılmıştır. Dolayısıyla 25 yıldır CHP'li belediyelerin sürekli bahaneler üreterek yapmadıklarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerçekleştirmiştir."

Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin talebi ve başvurusu üzerine 2013 yılında riskli alan ilan edilen 8 mahalleyi kapsayan merkez riskli alanda, 2013 yılından bugüne kadar bir çivi çakılmadığı gibi Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin dahi hazırlanmadığını vurguladı.

"Şu ana kadar 13 bin 960 kilometre yüzölçümlü Eskişehir'de belediye tarafından rezerv alan üretilmesi amacıyla bakanlığa yapılan bir başvuru var mı?" sorusunu yönelten Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir çalışma yapılmadığı gibi Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin belediye hizmet alanlarını otel yapmasına rağmen Ayşe Ünlüce'nin 'Kocakır Mevkiinde bulunan Rezerv Alanı TOKİ'ye devrederek yazık ettiniz' ifadesine anlam veremedik. Daha önce de Eskişehir'imizin merkezinde bulunan stadyumun yerine tüm ticari gelir ve ranttan uzak halkımıza hizmet amacıyla millet bahçesi yapıldığı gibi rezerv alan da Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun ruhuna uygun olarak içerisinden fay hattı geçen şehrimizin zemini sağlam, depremden etkilenmeyecek bir alanda gelişmesine yön vererek Eskişehirli vatandaşlarımıza konut üretilecektir."

"Eskişehir'in deprem konusunda kaybedecek 1 dakikası dahi yok"

Eskişehir'in öncelikli sorununun deprem olduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:

"Şehrimiz maalesef depreme dayanıklı durumda değil. Durum bu haldeyken çözüm üretmek yerine hala bu tarz açıklamalar yapmak ne akla, ne izana sığmaz. Gerçi bu CHP'li zihniyet, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş ilk defa bir şehirde TOKİ inşaatını mühürleyerek hemşehrilerimizin yaklaşık 3 sene daha geç yuvalarına kavuşmalarına neden olmuşlardı. Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinin 2024 ve 2025 yılı toplam gider bütçeleri yaklaşık 41 milyar lira. Maalesef bu bütçe gibi bahaneler de devasa. Deprem gibi hayati bir konuda dahi sürekli bahaneler üreten zihniyet karşısında Eskişehir adına üzülüyor ve artık bir an evvel aksiyon alınması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Eskişehir adına her türlü iş birliğine hazırız. Eskişehir'in deprem konusunda kaybedecek 1 dakikası dahi yok."

Kaynak: AA

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