Esnaf istedi, Başkan Özlü tek tek not aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Esnaf istedi, Başkan Özlü tek tek not aldı

03.03.2022 15:19
Esnaf istedi, Başkan Özlü tek tek not aldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir'de faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir'de faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. İstekleri tek tek not alan Başkan Özlü, tüm taleplerin değerlendirilerek yerine getirileceğini kaydetti.

Düzce Belediyesinin çalışmalarını sahada sıkı bir şekilde takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bahçeşehir'de bulunan ek hizmet binası içinde faaliyet gösteren esnafları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde ağırlayan Başkan Özlü, talep ve sorunlarını dinledi.

Esnafın güvenlik ve ısınma gibi sorunlarını çözmek için inceleme başlatacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bahçeşehir'i nezih bir bölge yapmak için birimlerimizle çalışıyoruz. Bölgeyi canlandırmak adına atıl durumda olan binaları yurt ve ek hizmet binaları olarak değerlendirdik. Ek hizmet binamızda yeni birimler açıyoruz. Bu birimler esnafımıza da fayda sağlayacak. Bu kapsamda yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Bahçeşehir bölgemizde esnafımızın da sorun ve taleplerini dinlemek istedik. Daha çok bina güvenliği ve ısınma ile ilgili sorunları not ettik. Bunun için arkadaşlarımız çalışma başlatacak. Esnafımıza yaptığımız çalışmaları da aktarma fırsatı bulduk. Karşılıklı istişare ile Düzce'mizi daha güzel daha nezih ve mutlu bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Bahçeşehir esnafı da Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya gelerek sorunlarını anlatmak dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. - DÜZCE

Esnaf istedi, Başkan Özlü tek tek not aldı

YORUMLAR
500
Bakan Özer'den Başkan Özlü'ye eğitim teşekkürü Bakan Özer'den Başkan Özlü'ye eğitim teşekkürü Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu

Faruk Özlü, Bahçeşehir, Esnaf, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esnaf istedi, Başkan Özlü tek tek not aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaş tazminat talebi: Rusya buna mecbur kalacak!
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak da var
15:00 Sevenleri Müslüm Baba'yı unutmadı: Ölüm yıldönümünde mezarının başında buluştular
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
14:52 İstanbullular 3 ayrı metroya kavuşuyor! 2022 yılı içinde açılacak
14:40 Bakan Lavrov, "Rusya nükleer silah kullanacak mı?" sorusunu cevapladı: Bu Batı'nın aklından geçen bir şey
14:39 Formula 1, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:29:50. #1.12#
SON DAKİKA: Esnaf istedi, Başkan Özlü tek tek not aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement