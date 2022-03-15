Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü - Son Dakika
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Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü

15.03.2022 10:18
Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü

İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan, Antalya Diplomasi Forumunun (ADF) küresel ve bölgesel meseleler hakkında siyasetçiler, bilim dünyası, medya temsilcileri ve iş dünyası arasında verimli ve akıcı bir iletişim sağlaması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan, Antalya Diplomasi Forumunun (ADF) küresel ve bölgesel meseleler hakkında siyasetçiler, bilim dünyası, medya temsilcileri ve iş dünyası arasında verimli ve akıcı bir iletişim sağlaması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Foruma aralarında devlet ve hükümet başkanları, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları ile uluslararası örgütlerin üst düzey temsilcilerinin de yer aldığı birçok önemli kişi katıldı.

İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan, Antalya Diploması Forumuna katılım sağlayan İtalya Cumhuriyeti Delegasyonunu otellerinde ağırladı.

Temsil ettiği ülkenin heyetini Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Üçdan, ADF'ye katılan üst düzey heyette, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile birlikte yetkili bürokratların yer aldığını belirtti.

"Dünya barışı için vesile oldu"

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve tüm dünyayı endişeye sevk eden savaş sürecinde gerçekleşen forumun, iki ülke arasında Dışişleri Bakanları seviyesinde şimdiye kadar kurulan en üst düzeyde toplantıya ev sahipliği yapmasının önemine vurgu yapan Üçdan, "Bu vesileyle Antalya Diplomasi Forumunun gerçekleşmesinde ve bunun küresel çapta bu denli önemli hale gelmesinde en üst seviyede çaba gösteren, dünya liderlerini buluşturan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. 3 gün süren forum tüm ülkelerin güçlü bağ kurmaları ve dünya barışı için de güzel haberlere vesile oldu" dedi. - ANTALYA

Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü
Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü

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Antalya Diplomasi Forumu, Togo Cumhuriyeti, Antalya, İtalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü - Son Dakika


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