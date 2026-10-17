Fidan Bağdat'ta İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı ortak irade çağrısı yaptı - Son Dakika
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Fidan Bağdat'ta İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı ortak irade çağrısı yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'taki İİT toplantısında İsrail'in yayılmacı politikalarını Orta Doğu'nun en büyük güvenlik tehdidi olarak niteledi. Fidan, İİT ülkelerine ortak irade ve uluslararası koordinasyon çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " İsrail'in yayılmacı politikaları ve saldırıları Orta Doğu'daki en büyük güvenlik tehdidini oluşturuyor. Bu politikalara karşı ortak irade ortaya koymalı ve uluslararası aktörlerle yakın koordinasyon içinde hareket etmeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu. Bakan Fidan, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İİT üyesi ülkelere çağrıda bulunan Fidan, "İsrail'in yayılmacı politikaları ve saldırıları Orta Doğu'daki en büyük güvenlik tehdidini oluşturuyor. Bu politikalara karşı ortak irade ortaya koymalı ve uluslararası aktörlerle yakın koordinasyon içinde hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün statüsünün korunması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan ülkelere karşı kararlı adımlar atılmalı ve kentin statüsünü değiştirmeye yönelik yeni girişimler engellenmelidir" dedi.

Fidan, "Adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu, iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır" şeklinde konuştu. Gazze Şeridi'ndeki insani duruma da dikkati çeken Fidan, "Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardımların eksiksiz ve kesintisiz ulaştırılması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Lübnan'ın egemenliği

Suriye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği korunmalı, ülke ekonomisinin canlandırılması için gerekli adımlar atılmalıdır" dedi. Lübnan'ın egemenliğine de saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Fidan, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, konuşmasının ardından Konsey Başkanlığı görevini Irak'a devretti.

Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer güvenliği

Bölgesel güvenlik ve deniz ulaşımına ilişkin konuşan Fidan, "Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması elzemdir" dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını kınayan Fidan, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaHakan FidanOrta DoğuPolitikaGüvenlikİsrailBağdatDünyaSon Dakika

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