Fidan'dan İsrail'e Kınama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında, " İsrail'in İran'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları İran'a komşu iki ülke olarak, Pakistan ve Türkiye olarak en üst düzeyde kınadık. İsrail saldırganlığının sadece bölge ülkeleri için değil tüm dünya için risk olduğuna inanıyoruz. Gelinen noktada ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyoruz" dedi. - İSLAMABAD