Fidan Riyad\'da Mısırlı Bakan ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Riyad'da bulunan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü. - RİYAD