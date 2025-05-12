Fidan ve Rubio'nun Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi. ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinildi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde bulunulurken, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.