Fransa, Gazze İlhakına Karşı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Fransa'nın Gazze Şeridi veya Batı Şeria topraklarının herhangi bir biçimde ilhak edilmesine karşı olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Gazze'yi ilhak etme tehdidine Fransa tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fransa, Batı Şeria veya Gazze Şeridi'nde herhangi bir ilhak biçimine karşıdır. Bölgenin geleceğine dair çok net bir vizyonumuz var. Bu, iki devletin yan yana barış içinde yaşadığı bir çözüm" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz bugün yaptığı açıklamada, "Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmekte ne kadar ısrar ederse, o kadar çok toprak kaybedecek ve bu topraklar ilhak edilecek" ifadesini kullanmıştı. İsrail'in ele geçirdiği topraklarda kalıcı kontrol sağlayacağını kaydeden Katz, rehineler serbest bırakılana kadar kara harekatının genişletileceğini belirtmişti. - PARİS