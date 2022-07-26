Fransa, Musul'da başkonsolosluk açıyor - Son Dakika
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Fransa, Musul'da başkonsolosluk açıyor

26.07.2022 20:34
Fransa, Musul'da başkonsolosluk açıyor

Fransa'nın Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul kentinde başkonsolosluk açacağı bildirildi.

Fransa'nın Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul kentinde başkonsolosluk açacağı bildirildi.

Irak'ın Musul kentini ziyaret eden Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier, Musul Valisi Necim el-Ciburi ve Fransa'nın yeni Musul Başkonsolosu Jean-Christophe Auge ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Auge, ülkesinin Musul'da başkonsolosluk açacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun bir sene önce Musul'a yaptığı ziyaret sırasında başkonsolos atama kararının alındığını kaydeden Auge, "Musul'daki Fransız vatandaşlarına yardım etmek Fransa Büyükelçisi ile koordinasyon içinde çalışacağız. Ayrıca görevim dahilinde ülkemle Musul arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalışacağım ve bu bağlamda kentin vatandaşlarıyla görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Musul Valisi el-Ciburi ise yaptığı açıklamada, Fransa'nın bu adımı Musul'un sağlık, eğitim ve diğer alanlarda kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, Auge'nin şimdilik görevini Bağdat'tan sürdüreceğini söyledi. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Bağdat, Fransa, Musul, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa, Musul'da başkonsolosluk açıyor - Son Dakika

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